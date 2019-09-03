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Hasat sezonunu değerlendiren Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan;

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, 2019 yılı üretim sezonunu değerlendirerek, bu yıl yaşanan dolu afetinden dolayı üretimde verim düşüklüğü yaşandığını söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 16:37
Hasat sezonunu değerlendiren Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan;

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, 2019 yılı üretim sezonunu değerlendirerek, bu yıl yaşanan dolu afetinden dolayı üretimde verim düşüklüğü yaşandığını söyledi.


Üretim sezonunun köylerdeki hububat hasatlarının bitimi ile sona erdiğini dile getiren Başkan Mehmet Sayan, patates, ayçiçeği ve soğan ürünlerinde hasadın devam ettiğini ifade etti.


Bu yıl Çorum’da 920 bin ton hububat, 70 bin ton ayçiçeği, 170 bin ton soğan, 40 bin ton civarında da patates üretildiğinin tahmin edildiğini dile getiren Mehmet Sayan, “Bu yıl meydana gelen dolu afetlerinden dolayı Çorum’un yaklaşık yüzde 80’inin üzerindeki köylerinde hasar meydana gelmiş, bunun sonucunda üretimde verim düşüklüğü olmuştur. Hasat zamanı köylerimize yaptığımız ziyaretler sonucu verimlerin düşüklüğü ön plana çıkmış borsa ve ofis alımları yakından takip edilmiştir” dedi.


2020 yılı ekim sezonunun bu ay sonu başlayacağını hatırlatan Sayan, özellikle tohumluk fiyatlarına bakıldığında geçen seneye oranla çok yüksek olduğunu ifade kaydetti.


Ayçiçeğinde taban fiyatın kilo başına 2.5 TL açıklanmışken bugün 1,60 ila 1,70 TL civarında, patatesin ise tohum fiyatı kilo başına 3,5 TL iken satış fiyatının 0,90 ila 1.00 TL civarında seyretmesi patates üreticilerini de zor durumda bıraktığını anlatan Sayan, “Soğanın ise bugün üreticilerimiz tarafından kilogram satış fiyatının 0,50 TL ye kadar düştüğünü görmekteyiz. Üreticilerimizin mevcut ürünlerini koyacak soğuk hava depoları olmadığından ellerindeki ürünleri ucuzda olsa satmak zorunda kalmakta artan maliyetler karşısında maddi olarak zarar görmektedir” dedi.


Çorumlu çiftçilerin ürettiği nohudun borsada ortalama 2,10 ile 3,00 TL arasında satılırken marketlerde nohudun kilogram fiyatının 7,50 ila 10,00 TL arasında değiştiğine dikkat çeken Sayan, “Üretimde hak edilen değerlerin piyasa fiyatlarına oranladığımızda çıkan dengesizlik hem üreticilerimi hem de tüketicilerimizi etkilemektedir. Bu anlamda çiftçilerimizin ürünlerinin korunarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Ziraat Odalarımıza ve diğer Kamu iktisadi kurumlara soğan, patates depolama ve paketlemede destek verilerek, üreticinin sezondaki ürününün korunarak değerlendirilmesine katkı sağlanması konusunda destek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden, bakanımızdan ve milletvekillerimizden sorunların çözüme kavuşması konusunda dileklerimizi temenni ediyor, sorunların çözüme ulaşacağı inancı ile 2020 yılı ekim sezonunun tüm çiftçilerimize hayırlı olması diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:37
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