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Gündem Hasar tespiti için başvuruya gerek yok
Gündem

Hasar tespiti için başvuruya gerek yok

İzmir'deki deprem sonrası binaların hasar tespitine yönelik işlemlerin nasıl olacağı yeniden gündeme gelirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sel, heyelan, deprem gibi afetler sonrası binalarda oluşan hasarların tespiti için vatandaşların herhangi bir başvurusu gerekmeksizin başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:17:00 -
Hasar tespiti için başvuruya gerek yok

Bakanlığın mimar ve mühendislerden oluşan 2'şer kişilik 600 ekibi, öncelikle Bayraklı, Bornova ve Seferihisar'da hasar tespit çalışmaları yapacak. Diğer ilçelerde ise AFAD kriz merkezine bağlı 17 irtibat bürosuna yapılacak başvurular sonrasında hasat tespit çalışmaları yürütülecek.

Hasar tespit çalışmalarında hastaneler, okullar ve kamu kurumları öncelikli binalar arasında yer alıyor. Vatandaşlardan, evlerinde yıkılma riski yoksa ekiplerin gelmesini beklemeleri isteniyor. Hasar tespit çalışması yapılan evlerde, artçı sarsıntılar nedeniyle artan bir hasar durumu varsa vatandaşların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, AFAD'ın kurduğu kriz merkezine, valiliğe, kaymakamlıklara başvurarak, bilgi vermesi isteniyor.

Bakanlık binalarda oluşan durumu, ‘hasarsız’, ‘az hasarlı’, ‘orta hasarlı’, ‘ağır hasarlı’ ve ‘acil yıkılacak’ şeklinde sıralıyor. Binalara verilen değerlendirme raporları sonuçları, muhtarlıklar ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılacak.

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