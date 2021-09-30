Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Deniz Yaran nereli, kaç yaşında? Hasan Deniz Yaran hayatı
Yalnız Kurt dizisi bir hayli merak uyandırmaya başladı. Proje Tasarımı ve Konsept Danışmanlığını Osman Sınav’ın yaptığı ve dizinin ikinci yönetmeni Osman Sınav’ın oğlu Yusuf Ömer Sınav olurken, Yalnız Kurt’ta Alpay’ı oynayan kişi ise Hasan Deniz Yaran. Peki Hasan Deniz Yaran kimdir? Hasan Deniz Yaran nereli, kaç yaşında? Hasan Deniz Yaran hangi dizilerde oynadı? İşte Hasan Deniz Yaran hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji Lisesi’nde okuyan Hasan Denizyaran, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.
Hasan Denizyaran oynadığı diziler
Sungurlar
Hayat Sevince Güzel
İşte Bu Benim Masalım