  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı

Saldırgan güvenlik gücü kimin maşası? ABD’ye Suriye’de kim pusu kurdu?

Ümit Özdağ’ın montaj fitnesi elinde patladı: Zeka seviyen bu kadar mı!

Tekstil sektöründe kara günler! 300 firma konkordato ilan etti

12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı

Gazze’de denizde saldırı! İsrail askerleri balıkçıları alıkoyup tekneleri havaya uçurdu

Libya tezkeresi Meclis gündeminde! Asker gönderme yetkisi 24 ay daha uzatılıyor

DEM’li Kayapınar belediyesi CHP’nin izinde: Kamunun parası heykele festivale!

Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!
Yerel Hasan Dağı’nda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi helikopterle kurtarıldı
Yerel

Hasan Dağı’nda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hasan Dağı’nda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi helikopterle kurtarıldı

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken yönlerini kaybeden 2 öğrenci başarılı bir operasyonla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız ve Hüsrev Yusuf Güney, saat 13.00 sıralarında Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yapmak üzere yola çıktı. Tırmanış sırasında iki öğrenci yönlerini kaybederek dağda mahsur kaldı.

 

BÜYÜK KURTARMA OPERASYONU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

  • Arama kurtarma ekipleri, öğrencilere karadan ulaşamayınca Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan helikopter talebinde bulundu.

  • Koordinatları tespit edilen Yıldız ve Güney, ekiplerin başarılı kurtarma çalışmalarıyla mahsur kaldıkları yerden alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

VALİ KUMBÜZOĞLU: DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastanede yaptığı açıklamada operasyonun hızla başladığını vurguladı.

Vali Kumbuzoğlu'nun verdiği bilgiler şöyle:

  • "Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan gelen helikopterle müdahalemizi gerçekleştirerek mahsur kalan kardeşlerimizi kurtardık."

  • Operasyona İl Jandarma Komutanlığı'ndan 12 personel, 4 ambulans, 15 sağlık ve 11 AFAD personeli ile çevre illerden gelen ekipler katıldı.

  • Öğrencilerin şu anda tedavilerinin yapıldığı, bilinçlerinin açık ve konuşur vaziyette oldukları belirtildi.

  • Vali Kumbuzoğlu, öğrencilerin bir donma tehlikesi atlattığını, ancak müdahalenin çok zamanında yapıldığını ifade etti.

  • Dağcılara çağrı yapan Vali, tırmanış yapacak arkadaşların kesinlikle gerekli yerlerden izinleri aldıktan sonra tırmanışa başlamalarının önemini vurguladı.

Ne oluyor bu çocuklara! Ortaokul öğrencileri kurusıkıyla ateş açtı
Ne oluyor bu çocuklara! Ortaokul öğrencileri kurusıkıyla ateş açtı

Yaşam

Ne oluyor bu çocuklara! Ortaokul öğrencileri kurusıkıyla ateş açtı

Günlük 14 bin ekmek üretip yıllık 2 milyon lira ciro yapıyorlar Fabrika değil okul!
Günlük 14 bin ekmek üretip yıllık 2 milyon lira ciro yapıyorlar Fabrika değil okul!

Gıda

Günlük 14 bin ekmek üretip yıllık 2 milyon lira ciro yapıyorlar Fabrika değil okul!

Önce Müslümanların hakları sonra papaz okulu
Önce Müslümanların hakları sonra papaz okulu

Gündem

Önce Müslümanların hakları sonra papaz okulu

Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı
Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı

Yaşam

Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı

MEB açıkladı: Okullarda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerle kutlanacak
MEB açıkladı: Okullarda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerle kutlanacak

Eğitim

MEB açıkladı: Okullarda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerle kutlanacak

Öğretmen okul temizlikçisinin gözlerini bağladı! İzleyenlerin boğazı düğümlendi herkes ağladı! Siz de ağlayacaksınız!!!
Öğretmen okul temizlikçisinin gözlerini bağladı! İzleyenlerin boğazı düğümlendi herkes ağladı! Siz de ağlayacaksınız!!!

Gündem

Öğretmen okul temizlikçisinin gözlerini bağladı! İzleyenlerin boğazı düğümlendi herkes ağladı! Siz de ağlayacaksınız!!!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23