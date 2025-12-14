Hasan Dağı’nda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi helikopterle kurtarıldı
Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken yönlerini kaybeden 2 öğrenci başarılı bir operasyonla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız ve Hüsrev Yusuf Güney, saat 13.00 sıralarında Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yapmak üzere yola çıktı. Tırmanış sırasında iki öğrenci yönlerini kaybederek dağda mahsur kaldı.
BÜYÜK KURTARMA OPERASYONU
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma ekipleri, öğrencilere karadan ulaşamayınca Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan helikopter talebinde bulundu.
Koordinatları tespit edilen Yıldız ve Güney, ekiplerin başarılı kurtarma çalışmalarıyla mahsur kaldıkları yerden alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
VALİ KUMBÜZOĞLU: DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastanede yaptığı açıklamada operasyonun hızla başladığını vurguladı.
Vali Kumbuzoğlu'nun verdiği bilgiler şöyle:
"Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan gelen helikopterle müdahalemizi gerçekleştirerek mahsur kalan kardeşlerimizi kurtardık."
Operasyona İl Jandarma Komutanlığı'ndan 12 personel, 4 ambulans, 15 sağlık ve 11 AFAD personeli ile çevre illerden gelen ekipler katıldı.
Öğrencilerin şu anda tedavilerinin yapıldığı, bilinçlerinin açık ve konuşur vaziyette oldukları belirtildi.
Vali Kumbuzoğlu, öğrencilerin bir donma tehlikesi atlattığını, ancak müdahalenin çok zamanında yapıldığını ifade etti.
Dağcılara çağrı yapan Vali, tırmanış yapacak arkadaşların kesinlikle gerekli yerlerden izinleri aldıktan sonra tırmanışa başlamalarının önemini vurguladı.