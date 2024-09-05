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Gündem Hasan Cemal’in yazısını görenler şaşırdı! Hackerlar T24 okuyucularıyla kafa buldu
Gündem

Hasan Cemal’in yazısını görenler şaşırdı! Hackerlar T24 okuyucularıyla kafa buldu

Yeniakit Publisher
2024-09-05 13:57:00 - 2024-09-05 14:03:17
Hasan Cemal’in yazısını görenler şaşırdı! Hackerlar T24 okuyucularıyla kafa buldu

AK Parti'ye karşı terör sözcülüğü yapacak kadar alçalan T24 haber sitesine sızan hackerlar, PKK sevici Hasan Cemal imzasıyla yazı yayımladı.

T24'e sızan hackerlar, gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bitcoin dağıttığını öne süren bir korsan yazı yayımlandı.

T24 yazarı Hasan Cemal imzasıyla yayımlanan yazıda, "Recep Tayyip Erdoğan şimdi önümüzdeki 24 saat boyunca bitcoin veriyor!" başlığı kullanıldı.

Yazıda, "Recep Tayyip Erdoğan şimdi önümüzdeki 24 saat boyunca bitcoin veriyor 1000 tl’den 1.000.000 tl’ye kadar gönderdiğiniz miktar iki katına çıkacak! adres başına yalnızca bir kez" ifadeleri yer aldı.

Yazısının sonunda bitcoin adresi de verildi. Söz konusu yazı, bir süre sonra silindi.

T24, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "5 Eylül 2024 Perşembe sabahı, T24 editör paneline sızan hackerlar, yazarımız Hasan Cemal'in imzasıyla "Erdoğan gönderdiğiniz bitcoinin iki katını veriyor" şeklinde sahte bir metni yayına aldılar. Yayından kaldırılan sahte içerik nedeniyle güvenlik önlemlerinin kapsamlı bir incelemeye alındığını paylaşır, özür dileriz" ifadelerini kullandı.

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