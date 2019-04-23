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Seçim 2019 Sayfası

Hasan Cemal'den tepki çeken paylaşım!

1915 olaylarında Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinin belirlenmesinde etkin rol oynayan Cemal Paşa'nın torunu olan gazeteci Hasan Cemal, 23 Nisan'da provokatif bir paylaşım yaparak büyük tepki topladı.

23 Nisan 2019 Salı 19:34
Hasan Cemal'den tepki çeken paylaşım!

Bugün 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümü. Bir başka deyişle 23 Nisan Ulusal Egemenliğin taç giydiği gün. Ancak İngilizlerin maşası olmakla suçlanan Cemal Paşa'nın torunu gazeteci Hasan Cemal bu özel günü bırakıp, FETÖ'nün suikasti sonucu öldüğü ortaya çıkan Hrant Dink'e mesaj adı altında sözde Ermeni soykırımını anmayı tercih etti. Cemal'e tepki ise Sevilay Yılman'dan geldi. Yılman, Hasan Cemal'in mesajını "Sinir uçlarına jilet atmak" olarak niteledi.

AGOS Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink bundan 12 yıl önce 19 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'de katledildi.

Dink'in ölümünün arkasından ise FETÖ çıktı. Yargılamalar hala sürüyor.

FETÖ'ye tek laf edemeyen Hasan Cemal bugün Hrant Dink'e ithafen sosyal medya hesabından tam anlamı ile provokasyon kokan bir mesaj paylaştı.

Hasan Cemal mesajında, "Sevgili Hrant, biliyorum çok uzaklardasın, ama yine de 24 Nisan soykırım acını paylaşıyorum." dedi.

1915 olaylarında rol oynadı

"Üç Paşalar İktidarı" olarak da bilinen 1913-1918 arasında Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinin belirlenmesinde etkin rol oynayan Cemal Paşa'nın o dönemin olaylarında etkin söz sahibi olduğu biliniyor.

 

Milli ve manevi değerlerin yanında durmayan Hasan Cemal'in Dink üzerinden yaptığı soykırım güzellemesine tepki Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan geldi.

Yılman, "Sevgili @hsncml Ama daha bugün ayın 23.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 19:34
  1. İstanbul
  2. Hasan Cemal

YORUM YAZ

  • aminamin6 dk önce
    dedenin cehenem azabıbol bol olsun senin ded hakkım kadar amin
  • SelimSelim13 dk önce
    Derhal meclisten yasa çıkarılmalı. Bu tarihte soykırım yapıldı demek suç kapsamına alınmalı. Aynı şeyler avrupa birliği ülkelerinde var. Kimse de bir şey diyemez.
  • abdullahabdullah14 dk önce
    iste bir rustem batum vakasi daha ... bu kohnemis ve zalim ideolojik zihniyet can cekisiyor
  • ahmetahmet16 dk önce
    tehcirin sorumlusu ittihatcilardan olan dedesi cemal pasanin araplara zulmunu de hic hatirlamaz boyle yasli ikiyuzluler
  • MartıMartı20 dk önce
    1915 lerde balkanlardan göç ederken ölem 5 milyon müslüman türkün acısınıda içinde hissediyor musun acaba
  • Uh-1Uh-124 dk önce
    Dedesi Cemal Paşa ya sövmedigi kalmış.
  • OY TÜRKİYEM OYYYYYOY TÜRKİYEM OYYYYY25 dk önce
    ERMENİSTAN AGİT P,Ç....

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