Hasan Cemal'den tepki çeken paylaşım!

Bugün 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümü. Bir başka deyişle 23 Nisan Ulusal Egemenliğin taç giydiği gün. Ancak İngilizlerin maşası olmakla suçlanan Cemal Paşa'nın torunu gazeteci Hasan Cemal bu özel günü bırakıp, FETÖ'nün suikasti sonucu öldüğü ortaya çıkan Hrant Dink'e mesaj adı altında sözde Ermeni soykırımını anmayı tercih etti. Cemal'e tepki ise Sevilay Yılman'dan geldi. Yılman, Hasan Cemal'in mesajını "Sinir uçlarına jilet atmak" olarak niteledi.

AGOS Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink bundan 12 yıl önce 19 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'de katledildi.

Dink'in ölümünün arkasından ise FETÖ çıktı. Yargılamalar hala sürüyor.

FETÖ'ye tek laf edemeyen Hasan Cemal bugün Hrant Dink'e ithafen sosyal medya hesabından tam anlamı ile provokasyon kokan bir mesaj paylaştı.

Hasan Cemal mesajında, "Sevgili Hrant, biliyorum çok uzaklardasın, ama yine de 24 Nisan soykırım acını paylaşıyorum." dedi.

1915 olaylarında rol oynadı

"Üç Paşalar İktidarı" olarak da bilinen 1913-1918 arasında Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinin belirlenmesinde etkin rol oynayan Cemal Paşa'nın o dönemin olaylarında etkin söz sahibi olduğu biliniyor.

Milli ve manevi değerlerin yanında durmayan Hasan Cemal'in Dink üzerinden yaptığı soykırım güzellemesine tepki Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan geldi.

Yılman, "Sevgili @hsncml Ama daha bugün ayın 23.