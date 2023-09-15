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Spor Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor’da
Spor

Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor’da

Yeniakit Publisher
2023-09-15 15:16:00 -
Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor’da

Kayserispor, bonservisi elinde olan Hasan Ali Kaldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, transfer yasağını kaldırmasının ardından prensipte anlaşmaya vardığı futbolcularla sözleşme imzalamaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan Hasan Ali Kaldırım’ı renklerine bağladı.

Sabah Kayseri’ye gelen tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolünden geçti ve ardından 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hasan Ali Kaldırım, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında da sarı-kırmızılı takımda forma giydi.
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