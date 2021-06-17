Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor
Harran Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle açıklanan pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adayların, 17.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yeri: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa
İletişim: 0 414 318 30 26 -30 88 ; 0414 318 30 00 Dahili :2411-2262-2057
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