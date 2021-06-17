Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adayların, 17.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa

İletişim: 0 414 318 30 26 -30 88 ; 0414 318 30 00 Dahili :2411-2262-2057

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