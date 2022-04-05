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Yerel Harput Kalesi’nde kahreden olay! Genç kız düşerek hayatını kaybetti
Yerel

Harput Kalesi’nde kahreden olay! Genç kız düşerek hayatını kaybetti

Elazığ’da Harput Kalesi’nden henüz belirlenmeyen bir nedenle düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi Elif Yıldız hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 23:45:00 - 2022-04-05 23:50:23

Elazığ’da Harput Kalesi’nden düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Harput Mahallesi’nde bulunan tarihi Harput Kalesi’nin arka tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balakgazi Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Elif Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaleden aşağı düştü.

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Ekipler cansız bedenine ulaştı

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 500 metre aşağı düşen Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Yıldız’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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