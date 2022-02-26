Harkov şehrinde kanlı çatışma

Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde bu gece çatışmalar şiddetlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Rusya herhangi bir saldırı ihtimalinde ilk Harkov'a saldıracak" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan bir Türk vatandaşı şehirdeki saldırıları kayda alırken, "Harkov şehrinde öğrenci yurdunda kalmaktayız. Şuan saat yerel saatle 19.39. Şehrin içinde sürekli çatışma sesleri ve füze sesleri var. Bu şekilde çok sıcak anlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.