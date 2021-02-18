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Dünya Harekete geçtiler! Türkiye sınırına askeri üs kuruyorlar
Dünya

Harekete geçtiler! Türkiye sınırına askeri üs kuruyorlar

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye sınırına yeni bir askeri üs kurmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 14:50:00 -
Harekete geçtiler! Türkiye sınırına askeri üs kuruyorlar

ABD yönetiminin Türkiye sınırına yeni bir askeri üs kuracağı iddia edildi.

ABD'nin yeni yönetiminin Türkiye politikası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Arab News haber sitesi, ABD'nin DAEŞ'le savaş koalisyonunun Türkiye-Suriye sınırında yeni askeri üs inşası için kolları sıvadığını yazdı.

Yeni askeri üs için belirlenen alan, terör örgütü PKK ile bağlantılı YPG uzantısı Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki Haseke'nin Ayn Divar (Çavuşköy) kesiminde. Derik'in de kuzeyine düşen Ayn Divar, Suriye-Türkiye sınırının en doğu noktasının yakınında yer alıyor.

Rus askeri otoyola konuşlanmıştı

Arab News, geçen ay Rus askeri polisinin ABD'nin Irak'taki üslerine lojistik ve askeri destek göndermek için kullandığı Ayn Divar'daki bir otoyolun yakınına konuşlandığını hatırlattı.

Haberde muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin koalisyonun 50 zırhlı araç ve kamyondan oluşan yeni konvoyunun geçen hafta bölgeye ulaştığını teyit ettiği aktarıldı.

Lojistik teçhizat ve silah taşıyan askeri konvoyun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Suriye'nin kuzeydoğusuna geçtiği kaydedilen haberde, 'ABD'nin YPG ile yerel işbirliğinin, bu grubu PKK ile bağlarından ötürü terör örgütü olarak değerlendiren Ankara'nın öfkesini çekeceği' belirtildi.

Arab News'ın görüşünü aldığı Washington merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün hükümet ilişkileri bölümünün direktörü Nicholas Heras, ABD'nin yeni üs için Ayn Divar'ı seçmesinin stratejik bir hamle ve kuzeydoğu Suriye'deki varlığını uzun vadeli kılmaya yönelik olduğunu söyledi.

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