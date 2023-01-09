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Spor Harekete geçtiler! Beşiktaş eski yıldızına kavuşuyor...
Spor

Harekete geçtiler! Beşiktaş eski yıldızına kavuşuyor...

Beşiktaş ile Wout Weghorst arasında sözleşme feshi için görüşmeler başladı. Hollandalı oyuncu siyah beyazlılar ile kontratını sona erdirerek Manchester United’a transfer olmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 15:58:00 -
Harekete geçtiler! Beşiktaş eski yıldızına kavuşuyor...

Beşiktaş ile Wout Weghorst arasında sözleşme feshi için görüşmeler başladı. Hollandalı oyuncu siyah beyazlılar ile kontratını sona erdirerek Manchester United’a transfer olmak istiyor.

Beşiktaş ile Wout Weghorst’un yolları ayrılıyor.

Hollandalı oyuncunun menajeri sözleşme feshi için siyah-beyazlı yönetim ile görüştü.

Menajer Simon Cziommer, Weghorst’un takımda ayrılma kararının kesin olduğunu iletti.

Beşiktaş ayrılığa onay vermek için Burnley’in teklifini bekliyor. Oyuncunun bonservisine sahip olan İngiliz kulübünün, sözleşme feshi için siyah-beyazlılarla anlaşması gerekecek.

Weghorst Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından Manchester United’a transfer olacak. Siyah beyazlılar Hollandalı golcünün boşluğunu Vincent Aboubakar ile doldurmayı planlıyor.

Al Nassr ile ayrılık aşamasına gelen Aboubakar ile ilk görüşme yapıldı.

Kamerunlu oyuncu ile yıllık ücret konusundan anlaşılması halinde transfer gerçekleşecek.

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