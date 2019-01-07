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Hareket öncesi ABD'li isim Ankara'da

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonu öncesi Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ankara'ya geldi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:16
Hareket öncesi ABD'li isim Ankara'da

Amerika'nın en üst düzey bürokratlarından biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Ankara'ya geldi. Bolton'un Başkent'te yetkililerle Suriye konularını ele alması bekleniyor.

Hulusi Akar'dan anında yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye hükümetine "kimyasal silah" suçlamasında bulunarak ülkeye yeni hava saldırısı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Suriye hükümetinin daha önce kimyasal silah kullandığını iddia eden Bolton, ABD'nin ülkeden çekilmesinin "kimyasal silahların kullanımına bir davet olarak algılanmaması gerektiğini" söylemişti. Bolton aksi takdirde "çok güçlü bir karşılık" verileceğini belirtmişti.

Bolton ayrıca Trump'ın pozisyonunun, Kürtleri korumak için anlaşma yapmadan çekilmenin gerçekleşmemesi yönünde olduğunu belirtmişti.

John Bolton.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Bolton'un sözlerine yanıt verdi. Akar, "Mücadelemiz Kürt kardeşlerimize karşı değil" dedi.

"Mücadelemiz, PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sözlerine, "Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir." diyerek tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:16
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