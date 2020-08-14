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Siyaset

Hareket başlatan Muharrem İnce'ye CHP'den büyük darbe

Yeni parti kuracağı konuşulurken, yeni bir hareket başlattığını açıklayan Muharrem İnce'nin, CHP'den ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edileceği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 08:42:00 -
Hareket başlatan Muharrem İnce'ye CHP'den büyük darbe

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, yeni parti kuracağı konuşulurken, yeni bir hareket başlattığını duyurdu.

İnce'nin yeni parti kuracağı söylentileri bir anda Türkiye'nin gündemine otururken CHP'de de panik havasına neden oldu. Eski başkanlar bile bu söylentiler karşısında harekete geçip parti ve İnce arasında adeta mekik dokudu.

"Kulis bilgileri arasında"

Dün basın toplantısı düzenleyerek başlattığı yeni harekete ilişkin detaylı bilgiler veren İnce'nin CHP'den ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edileceği iddia edildi.

İnce'nin ihracına ilişkin iddiayı ise ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı dile getirdi. İddiaların kulislerde konuşulduğunu belirten Bursalı, katıldığı televizyon programına bahsi geçen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kar topu gibi büyüyecek"

Muharrem İnce'nin başlattığı hareketin zamanla partileşme yoluna gideceğini belirten Bursalı, "Bizimle aynı söylemlerin karşılığını bulmuş oldu Muharrem İnce. Evet, bugünkü açıklamalar çok sürpriz değil ama Muharrem İnce'nin tarafından değerlendirilmiş olması anlamlı. Bundan sonra da artık bunun her gün bir kar topu gibi büyüyerek devam edeceğinin beklendiğini de söyleyelim." dedi.

Muharrem İnce'nin dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamaların CHP Genel Merkezi'nden cevap bulduğunu belirten Bursalı, İnce'nin partiden ihraç edileceğinin kulis bilgiler arasında yer aldığını belirtti.

"İnce, disipline verilecek"

CHP'li İnce'nin, bundan sonraki günlerde yapacağı açıklamaların ve 4 Eylül'de Sivas'tan startını vereceği Türkiye ziyaretleri sırasında yapacağı konuşmaların daha sonra disiplin suçu sayılarak partisinden ihraç edilmeyi göze aldığını ileri süren Şebnem Bursalı, "Haftaya pazartesi CHP'nin MYK Toplantısı yapılacak ve bu MYK Toplantısı'nda da bu konunun gündeme alınıp, söylediği sözlerden ötürü de tedbirli olarak disipline verilmesi de son dakika kulis bilgilerinin arasında." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

itlerin dansı (le dance deux its)

Tedbirli disiplin kuruluna gönderme ne? Disipline gönderildiğini anlayınca huysuzlaşıp saldırganlaşmasına karşı depik ve karate hareketlerini tedbiren bir kenarda dutmak mı?
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Abdullah Ihsen

CHP nin başındaki şahısların her zamanki gibi baş kaldıranın başını ezme operasyonu.
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