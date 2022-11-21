Harekatta Hakan Fidan detayı! Suriye ve Rus hava araçları...

İstiklal caddesindeki bombalı saldırının hesabını soran TSK, Suriye ve Irak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 89 terör yuvasını hainlerin başına yıkan Mehmetçik, 8'i elebaşı en az 60 teröristi etkisiz hale getirdi.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinin ardından Türkiye, PKK ile mücadele tarihinin en büyük hava harekâtını icra etti. Suriye ve Irak'ı kapsayan harekât öncesi MİT, TSK yetkilileri, SMO kurmayları ile Azez'de gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Sınırdan yapılan mühimmat takviyesi ile birlikte gün içerisinde sınır boyu ve Suriye içerisinde konuşlu tüm taarruz birimleri de teyakkuza geçirildi. Akşam saatlerinde taktik niteliğe sahip ÇNR, havan ve topçu bataryaları yer değiştirerek hava harekâtını beklemeye başladı.

İlk bomba batıda Tel Rıfat bölgesine atılırken, 80 hava aracı Suriye'nin Tel Temir, Ayn İsa, Meryemin, Dırbesiye, Kamışlı, Aynel Arap, Beluniye, Matar Minnag gibi daha önceden MİT tarafından tespit edilen noktalar ile birlikte Irak'ta Sincar, Kandil, Karaçok, Kamışlı, Asos ve Mahmur'u vurdu.

Operasyon stratejisi örgütün haberleşme, lojistik, ulaşım, eğitim ve tünel başlangıç noktaları baz alınarak hazırlandı. Bu kapsamda PKK'nın silah, mühimmat, yakıt depolama merkezlerine dönüştürdüğü buğday siloları özel hedef olurken, Irak tarafında örgütün barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoları imha edildi.

Hakan Fidan detayı

Türkiye'nin harekâtı esnasında, Suriye ve Rus hava unsurlarının hareketsiz kalması dikkat çekti. Türkiye gazetesinin ulaştığı bilgilye göre; MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, Suriye istihbaratının bir numaralı ismi Ali Memlük ile yaptığı görüşme operasyonda kilit rol oynadı. Fidan'ın, Memlük ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Suriye içlerinde 40 kilometre derinliğinde bir hava harekâtı gerçekleştirmesi konusunda da önemli mesafe katedildi.

Taraflar, PKK'ya karşı kara harekâtı konusunda iş birliği yapılmasını da masaya yatırdı. Suriyeli muhalifler son operasyonda Türk savaş uçaklarının sınırın sıfır noktasına manevra yaptığını anlatırken, bazı kaynaklar, uçakların hedeflerini sınırın Suriye tarafından vurduğunu aktardı. Harekât sonrası Şam kanadının sessizliği de dikkat çekti. Esad'a yakın kaynaklar, istihbari düzeyde devam eden görüşmelerin siyasi boyut kazanması konusunda Baas yönetiminin inisiyatif alacağı bilgisini paylaştı.