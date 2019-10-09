Harekatın ardından NATO'dan ilk açıklama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili NATO'dan açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" dedi.

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