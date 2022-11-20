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Gündem Harekatın adındaki gizli mesaj ortaya çıktı! Bakın neyin habercisi
Gündem

Harekatın adındaki gizli mesaj ortaya çıktı! Bakın neyin habercisi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik hava harekatı başlattı. 'Pençe-Kılıç' olarak duyurulan harekatın adındaki gizli mesajın sırrı da çözüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 12:42:00 -
Harekatın adındaki gizli mesaj ortaya çıktı! Bakın neyin habercisi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik hava harekatı başlattı. 'Pençe-Kılıç' olarak duyurulan harekatın adındaki gizli mesajın sırrı da çözüldü. Uzman isimler, "Pençe-Kılıç"ın, kara harekatının habercisi olduğunu belirtti.

Uzun süredir Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilmesi beklenen ve konuşulan harekatın ilk adımı dün gece itibariyle atıldı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırı da bardağı taşırınca harekete geçildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 'Hesap vakti' diyerek duyurduğu hava harekatında terör örgütü PKK/YPG'nin çok sayıda sığınağı ve mevzisi ateş altına alındı.

"Bu isim, kara harekatının habercisi"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Esat Arslan, "Pençe-Kılıç olarak adlandırılması çok önemli. Bu isim bir kara harakatının geleceğini ve bu operasyonun kara harekatıyla taçlandırılacağını gösteriyor." diye konuştu.

Hedef, YPG'nin ikiye bölünmesi

Bu ismin verilmesinin kara harekatının net bir sinyali olduğunu yineleyen Arslan, 'Kılıç'ın YPG'nin bulunduğu toprakların ikiye bölünmesi olarak yorumlanabileceğini ve bu harekatın temel amaçlarından biri olabileceğinin altını çizdi.

 

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