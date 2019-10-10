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Harekata ‘işgal’ diyen “HDP’nin kapatılması” gündemde!

Suriye’deki teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na, “İşgal” diyen terör yanlısı PKK sempatizanı HDP’nin kapatılması için müracatta bulunulacağı iddia edildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:50
Harekata ‘işgal’ diyen “HDP’nin kapatılması” gündemde!

Barış Pınarı Harekatı‘nı “işgal” olarak tanımlayan PKK yanlısı HDP’nin kapatılabileceği konuşuluyor. TBMM Genel Kurulunda, HDP’nin, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin ifadeleri Genel Kurulda tepkiye neden olmuştu. Sosyal medyada da yalan haberlerin yayıldığı kaynağının yine HDP’liler olduğu savunulmuştu.

Tezkereye onay vermeyen, operasyona “işgal” diyen HDP ile ilgili son gelişme de eşbaşkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatılmış olması...

Veryansın Tv’nin Ankara kulislerine dayandırdığı bilgilere göre, HDP’nin bu tavrının kabul edilemez olduğu, bunun bir karşılığının olması gerektiğinin konuşulduğu öğrenildi. Yine konuşulanlara göre, HDP hakkında önümüzdeki günlerde ya da haftalarda kapatılması için girişimlerin de olabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:50
  1. Ankara
  2. TBMM Genel Kurulu
  3. HDP
  4. PKK
  5. parti kapatma

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  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ21 dk önce
    Ordan burdan toplamalar partisi kapatılmasın bu partinin içindekiler toptan İMHA edilsin, zaten gerisi düzelir. Düzelmezse onlarıda toptan İMHA edelim.

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