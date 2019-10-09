Harekat sonrası HDP'den alçak açıklama!
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası HDP'den skandal bir açıklama geldi. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, Türkiye'nin operasyonunu 'İşgal' olarak nitelendirdi.09 Ekim 2019 Çarşamba 17:56
Terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Suriye'nin kuzeyine yönelik büyük bir operasyon başladı.
Bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı, HDP'de rahatsızlığa neden oldu.
HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirdi.
HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı." ifadeleri kullanıldı.
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