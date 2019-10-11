Harekat sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştü.
11 Ekim 2019 Cuma 14:54
Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.
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