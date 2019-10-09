Harekat öncesi 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye doğru hareket etti. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin, peyderpey harekata katılacağı belirtildi.09 Ekim 2019 Çarşamba 09:28
Türkiye'nin Fıratın doğusuna yapacağı Güvenli Bölge Harekatına katılacak Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri Türkiye'ye doğru harekete geçti.
Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti.
Harekata 14 bin asker katılacak
Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.
YORUM YAZ