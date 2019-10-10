Harekât ne demek? Harekat mı harekât mı yazılır? Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda başlattığı operasyonun ardından internet kullanıcıları harekât kelimesinin anlamını aratmaya başladı. Peki, harekat mı harekât mı yazılır?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda başlattığı operasyonun ardından internet kullanıcıları harekât kelimesinin anlamını aratmaya başladı. Peki, harekat mı harekât mı yazılır? Ne yazık ki birçok kişinin yazım kurallarıyla arası iyi değil. Yazım kurallarıyla ilgili bir sıkıntı yaşadığınız zaman Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesine göz atabileceğiniz gibi ilkokul yıllarınızdan kalan yazım kılavuzlarınıza da göz atabilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda başlattığı operasyonun ardından birçok kişi 'harekât' sözcüğünün anlamını yazımı şeklini aratmaya başladı. Harekat mı harekât mı yazılır? TDK'nın resmi sitesine baktığımız zaman doğru yazımın 'Harekât' olduğunu görebilirsiniz. Harekât ne demek? Harekât kelimesinin anlamı TDK'nın sitesinde şu şekilde ifade ediliyor; 1. Davranışlar. 2. Belli bir amaç gözetilerek bir askerî birliğe yaptırılan manevra, çarpışma, çevirme, kovalama vb.

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