Hardal nasıl yapılır? İşte, ev yapımı hardal tarifi Özellikle et yemeklerine yakışan hardalı evinizde zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. İşte, ev yapımı hardal tarifi...

Özellikle et yemeklerine yakışan hardalı evinizde zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. İşte, ev yapımı hardal tarifi... Hardal tozunun faydaları nelerdir? Sindirim sistemini düzenler, kabızlığa iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Göğüs hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Cildin yıllara meydan okumasına yardım eder. Hardal ağrı kesici özelliği taşır. Hardal iyi bir iştah açıcıdır. Ölçülü ve düzenli kullanımında hardal kan yapar. Ev yapımı hardal tarifi Malzemeler: 50 gram hardal tozu

1 çay bardağı ılık su

3 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı Öncelikle bir kasenin içerisine 50 gram hardal tozunu alın. Hardal tozunun üzerine yarım çay bardağı ılık suyu dökün ve çırpmaya başlayın. Hardal kıvam almaya başladığında kalan suyu ilave edip çırpmaya devam edin. Suyu iyice yedirdikten sonra karışıma limon ve yağı ilave edin. Hardal boza kıvamı aldığında hazır demektir. Sosunuzu hazırladıktan sonra bir kavanoza aktarın. Hardalı bir gün buzdolabında beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Sosunuzu hazırladığınız gün de tüketebilirsiniz. Ancak dinlendikçe daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun.

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