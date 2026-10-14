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Spor Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague’de Baskonia’yı deplasmanda mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan Beşiktaş, 5. hafta karşılaşmasında Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Basketbolseverler ise Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih, saat ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

EuroLeague'de yoğun bir maç haftasına giren Beşiktaş, kısa aralıklarla oynayacağı iki mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşmasını takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın başlama saati ve canlı yayın bilgilerine odaklandı.

HAPOEL TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, EuroLeague'in 5. haftasında bugün (14 Ekim Çarşamba) Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor. İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Baskonia karşısında aldığı galibiyetin ardından Avrupa'daki çıkışını sürdürmek isterken Hapoel Tel Aviv de taraftarı önünde oynayamayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

 

HAPOEL TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin ekran başından takip edeceği Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. EuroLeague'in 5. hafta mücadelesi şifreli yayın üzerinden izlenebilecek.

HAPOEL TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takımın Avrupa randevusuna Bulgaristan'ın başkenti Sofya ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Arena 8888 Sofia'da oynanacak. Hapoel Tel Aviv ile Beşiktaş, EuroLeague tarihinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce EuroCup'ta beş kez karşılaşan iki ekip arasındaki mücadelelerde İsrail temsilcisi dört galibiyet alırken siyah-beyazlılar bir kez kazanmıştı.

 

BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU

İlk dört haftada ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan Beşiktaş, son olarak İspanya deplasmanında Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek 7. sıraya yükseldi. Hapoel Tel Aviv ise Valencia Basket'e 93-82 yenilerek haftayı 11. sırada tamamladı.

Avrupa'da yoğun bir fikstüre giren siyah-beyazlı ekip, Hapoel Tel Aviv mücadelesinin ardından 16 Ekim Cuma günü Bayern Münih'i İstanbul'da konuk edecek.

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