Haniye'den ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail ile çıkmaza giren ateşkes ve esir takasına dair açıklamalarda bulundu.

Haniye, "Ateşkes anlaşmasında ilerleme sağlanamamasından İsrail'i sorumlu tutuyoruz. Saldırının tamamen durdurulması, işgal ordusunun Gazze'den çekilmesi, haksız kuşatmanın kaldırılması dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Filistinlilere yönelik saldırganlığın durdurulması için arabuluculara olumlu ve sorumlu bir şekilde cevap verdiklerini belirten Haniye, "İşgal (İsrail), halkımızı ilgilendiren önemli konuları ertelemeye devam ederken, direnişin elindeki esirlerin serbest bırakılmasına odaklanmış durumda. Amacımız, başta yaşlılar ve uzun cezalı mahkumlar olmak üzere tüm mahkumlarımızın serbest bırakılacağı takas anlaşmasının gerçekleşmesidir. Düşmanın savunmasız halkımıza karşı yürüttüğü katliamı durdurmak için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız" ifadelerini kullandı.