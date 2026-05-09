Özgür Özel’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde pankart şoku: Rizeliye göre bir ‘Özel’liğin yok

CHP'nin düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingi bugün Rize'de yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel, başta Trabzon ve Artvin olmak üzere bölge illerinde gelen vatandaşlara seslendi. Özel, “Çayın kilosu 40 lira olmalıdır. Bir kilo çay satan, 2 ekmeği alıp koltuğunun altına alıp gidebilmelidir.” dedi.

Öte yandan CHP lideri konuşmasını yaparken Rizeliler de ardı ardına hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı resmi hem de çeşitli yazlıların bulunduğu pankartları açmaya başladı.

İşte miting alanının karşısındaki bir binanın çatısından asılan pankarttaki o yazılar:

İşiniz gücünüz talan, çay davanız yalan

Haramla yol alanlar helal hakkı savunmazlar

Rizeliye göre bir ‘Özel’liğin yok

Siz heykel yapın durun bizim uşağın yaptığı eserlerle böyle fotoğraf çekturun