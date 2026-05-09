Özgür Özel’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde pankart şoku: Rizeliye göre bir ‘Özel’liğin yok
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingi için geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de pankart şoku yaşadı. Rizeliler, Özel konuşma yaparken “İşiniz gücünüz talan, çay davanız yalan” “Haramla yol alanlar helal hakkı savunmazlar” ve “Rizeliye göre bir ‘Özel’liğin yok” pankartı açtı.
CHP'nin düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingi bugün Rize'de yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel, başta Trabzon ve Artvin olmak üzere bölge illerinde gelen vatandaşlara seslendi. Özel, “Çayın kilosu 40 lira olmalıdır. Bir kilo çay satan, 2 ekmeği alıp koltuğunun altına alıp gidebilmelidir.” dedi.
Öte yandan CHP lideri konuşmasını yaparken Rizeliler de ardı ardına hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı resmi hem de çeşitli yazlıların bulunduğu pankartları açmaya başladı.
İşte miting alanının karşısındaki bir binanın çatısından asılan pankarttaki o yazılar:
İşiniz gücünüz talan, çay davanız yalan
Haramla yol alanlar helal hakkı savunmazlar
Rizeliye göre bir ‘Özel’liğin yok
Siz heykel yapın durun bizim uşağın yaptığı eserlerle böyle fotoğraf çekturun
