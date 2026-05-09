Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü

Halk TV’de yaşanan kriz tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Kanalın içerisinde bulunduğu ekonomik krizle birlikte ekran yüzleri peş peşe ayrılık kararı aldı. Halk TV’de geçtiğimiz hafta sunucu Seda Selek’in ayrıldığını duyurmasının ardından,Selek’e destek veren Sorel Dağıstanlı da kanalla yollarını ayırmıştı. Son açıklama ise spiker Buket Güler Ozan’dan geldi.

Buket Güler Ozan sosyal medya hesabından, "Yaşananların ardından benim de sizlerle paylaşmak istediklerim var. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Halk TV ile yollarımı ayırma kararımı bugün yöneticilerime ilettim. Yıllarca editöryal bağımsızlığımıza gölge düşürmeden çalışmamızı sağlayan yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim. Yaşasın hakikat, yaşasın gazetecilik” ifadelerini kullandı.