Rusya lideri Putin 'savaş' kararını dünyaya ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında tüm dünyanın kilitlendiği Ukrayna savaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dört yıldır devam eden kanlı çatışmaların bitiş çizgisine yaklaştığını vurgulayan Putin, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'e barış için kapıyı araladı.

'ZELENSKİY İLE ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEDE GÖRÜŞEBİLİRİM'

Rus lider, daha önce Zelenskiy'i Moskova'ya davet ettiğini hatırlatarak, barış masasının nerede kurulabileceğine dair şartlarını şu sözlerle özetledi:

"Üçüncü bir ülkede görüşmek mümkün, ancak bu sadece bir barış anlaşması üzerinde nihai mutabakata varılmışsa gerçekleşebilir. Böyle bir anlaşma uzun vadeli tarihi bir perspektif için tasarlanmalıdır."

SAVAŞ SONA YAKLAŞIYOR

Sahadaki sıcak temasın yerini diplomatik manevralara bıraktığı şu günlerde Putin, savaşın gidişatına dair umut verici konuştu. Rus lider, savaşın artık sona yaklaştığını düşündüğünü belirtti.