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Gündem Haniye suikastı sonrası ilk açıklama! Alçak Biden’dan tiyatroya devam
Gündem

Haniye suikastı sonrası ilk açıklama! Alçak Biden’dan tiyatroya devam

Yeniakit Publisher
2024-08-02 12:43:00 -
Haniye suikastı sonrası ilk açıklama! Alçak Biden’dan tiyatroya devam

Siyonist olduğunu söylemekten çekinmeyen ABD Başkanı Joe Biden, suikast sonucu şehit düşen İsmail Haniye hakkında ilk kez konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin, İsrail'in tehditlere karşı savunmasını desteklemeye ve yeni Amerikan askeri konuşlandırmalar yapmaya hazır olduğunu" söylediğini aktardı.

Savaş gemilerinden oluşan USS Theodore Roosevelt uçak gemisi grubu son haftalarda Umman Körfezi'nde; USS Wasp amfibi saldırı gemisi ve diğer birkaç donanma gemisi de Akdeniz'de faaliyet gösteriyor. Bu iki donanma grubu, ABD'den emir gelmesi halinde İsrail'i korumaya gidebilir.

Orta Doğu'da artan gerilimden dolayı "çok endişeli" olduğunu söyleyen ABD Başkanı Biden, "Bu konuda çok endişeliyiz. Başbakan Netanyahu ile doğrudan bir görüşmem oldu. Ateşkes için temel oluşturulmuştu. Hem O (Netanyahu) hem de Onlar (Hamas) bu temel üzerinde hareket etmeli." dedi.

Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının ateşkes şansını etkileyip etkilemediği sorusunu ise, "Yardımcı olmadı." diye cevapladı.
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Hamas'ın siyasi lideri Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen bir saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Hamas ve İran saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi resmi olarak suikasti üstlenmedi. Fakat İsrail, kendilerine yöneltilen suçlamaları da reddetmedi.

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