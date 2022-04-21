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Yerel 'Hanımağa' lakaplı şahıs yakalandı, evinden cephanelik çıktı! El bombası dahil bir çok...
Yerel

'Hanımağa' lakaplı şahıs yakalandı, evinden cephanelik çıktı! El bombası dahil bir çok...

İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticaretinin sıfır noktasına yerleşen "Hanımağa" lakaplı firari Pınar D., polisin operasyonuyla yakalandı. Esenler Asayiş Büro ekiplerince yürütülen operasyonda, 13 suç kayıtlı Pınar D.'nin evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 11:00:00 -
'Hanımağa' lakaplı şahıs yakalandı, evinden cephanelik çıktı! El bombası dahil bir çok...

İstanbul Esenler'de cinayetten yargılanan eşi Tayfun B.'nin cezaevine gönderilmesiyle uyuşturucu ve silah ticaretinin kilit isimlerinden biri haline gelen ve "Hanımağa" lakabıyla tanınan Pınar D., bir süredir uyuşturucu ticaretinden aranıyordu. Pınar D.'nin Esenler'de bulunan bir dairede uyuşturucu ve silah ticareti gerçekleştirdiği yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

El Bombası, M16, Pompalı ve Kılıç Bulundu

Polis adreste bulunan Pınar D.'nın kızı S.B.'yi gözaltına aldı. Dairede yapılan arama gerçekleştiren ekipler, 360 adet uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği, kılıç ve pala; otoparkta ise pompalı tüfek bulundu.

Aynı Adrese İkinci Operasyon

Sabah'ta yer alan habere göre; Pınar D.'nin evde bulunmaması nedeniyle teknik ve fiziki takip çalışmalarını derinleştiren polis, 10 gün sonra aynı adrese ikinci kez operasyon düzenledi. Baskınla daireye giren ekipler, Pınar D.'yi az miktarda uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına aldı.

Tam Bir Suç Makinesi

Hanımağa'nın emniyetteki işlemleri sırasında uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, evden hırsızlık ve intihara teşebbüs suçlarından 13 kaydının olduğu ortaya çıktı.

'Kırk Gün Kar Yağar, Bir Gün Av Olur'

Hanımağa, sevk işlemleri sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşarak "Hain köpekler bir kadınla uğraşacak kadar acizsiniz. Ama ben senin hangi ispiyoncu olduğunu kanallarımla öğrendim. Kırk gün kar yağar bir gün av olur. Şimdi rahatınıza bakın, size güzel günler yaşatmak dileğiyle" notunu düştü.

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Yorumlar

Vatandaş

Wayyy tehdit de ediyor verecen ...
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