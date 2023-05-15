Han’ı siyasetten men girişimi

TAHSİN HAN

Pakistan’da 9 Nisan’da orduya bağlı paramiliter güçler tarafından gözaltına alınan eski Başbakan İmrah Han’ın taraftarlarının yaptığı protesto gösterileri hükümeti çok rahatsız etmiş...

Başbakan Şahbaz Şerif hükümeti, İmran Han’ın partisini kapatıp kendisini siyasi yasaklı hale getirmenin planlarını yapıyor. ABD destekli meclis darbesiyle geçtiğimiz nisan ayında İmran Han’ı devirip yönetime gelen Şerif hükümetinin İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, geçen hafta Han’ın tutuklanması sonrası yapılan protesto gösterileri sonrası Adalet Hareketi Partisini (PTI) yasaklamaktan başka seçenek kalmadığını söyledi.

Sanaullah, İmran Han’ın tutuklanmasının ardından başlayan şiddetli protestolara atıfta bulunarak, ülkenin geleceği için PTI’yi kapatmalarının en doğru karar olacağını belirtti.

PTI’nın tavrını değiştirmediği takdirde Pakistan Demokratik Hareketi koalisyonunun bu partiyi yasaklamak için sert önlemler almaya mecbur kalacağını belirten Sanaullah, “PTI lideri Han’ın tek amacı ülkede kaos ve anarşi yaymak” diyerek kendisine bu konuda hükümet içinde de büyük destek verildiğini söyledi.

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PTI destekçilerinin kamu mallarına ve askeri kurumlara zarar verdiğini dile getiren Sanaullah, bu kişilerin adalet önüne çıkarılacağını ve terör yasasına göre cezalandırılacağını söyledi.

MAHKEME HAN’DAN YANA

Sanaullah, Han’ın partisi PTI aracılığıyla on yıl boyunca ülke genelinde binlerce kötü adamı işe almak, organize etmek, eğitmek ve silahlandırmakla da suçladı. Bakan Sanaullah ayrıca Pakistan Anayasa Mahkemesi’ni ve İslamabad Yüksek Mahkemesini birkaç davada PTI başkanına “olağanüstü kolaylık” sağlamakla eleştirip, hukukun Han için işletilmediğini iddia etti.

Sanaullah’ın bu yasaklama çıkışına İklim Bakanı Sherry Rehman ve Savunma Bakanı Khwaja Asif de dahil olmak üzere birçok bakan destek verdi.

Dışişleri Bakanı Bilawal Butto-Zardari, partilerin kapatılmasından yana olmadığını belirtirken İçişleri Bakanı Sanaullah, bunu “Zardari’nin aslında söylediği şey, siyasi partilerin yasaklanmasından hoşlanmadığı yoksa İmran Han’ın halkı tahrik edip sokağa dökme ve kaos çıkarma girişimlerine o da karşı. Ve bu durdurulmazsa Butto-Zardari de PTI’nin kapatılması destekliyor” iddiasında bulundu.