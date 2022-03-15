  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hani sanatta küslük yoktu? Eser Yenenler bu karikatüre dayanamadı
Gündem

Hani sanatta küslük yoktu? Eser Yenenler bu karikatüre dayanamadı

Yıllardır, "Sanatta küslük olmaz, mizahi eleştirilere gülüp geçmek gerekir" edebiyatı yapanların başında gelen Eser Yenenler, kendisi hakkında çizilen karikatüre 30 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 12:07:00 -
Hani sanatta küslük yoktu? Eser Yenenler bu karikatüre dayanamadı

Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu. Kalender çiziminde “dombili, b.k., pig, pislik, yağ tulumu” gibi ifadelere de yer vermişti.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre; Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında 30 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, oyuncunun avukatı Orhan Adagül, “Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kalender’in çizimi şu şekilde:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay