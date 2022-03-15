Hani sanatta küslük yoktu? Eser Yenenler bu karikatüre dayanamadı

Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu. Kalender çiziminde “dombili, b.k., pig, pislik, yağ tulumu” gibi ifadelere de yer vermişti.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre; Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında 30 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, oyuncunun avukatı Orhan Adagül, “Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kalender’in çizimi şu şekilde: