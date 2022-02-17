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Gündem Hani hayatın CHP zihniyetiyle mücadele ile geçmişti?
Gündem

Hani hayatın CHP zihniyetiyle mücadele ile geçmişti?

AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele ile geçti” ifadelerini hatırlatarak paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 14:10:00 -
Hani hayatın CHP zihniyetiyle mücadele ile geçmişti?

 YENİ AKİT  ANKARA 

AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, resmi sosyal medya hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun geçmişteki CHP ile ilgili açıklamasını gündeme getirdi.

AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “Hayatını CHP zihniyetiyle mücadele ile geçirdiğini söyleyenler masa altından sürdürdükleri ilişkilerini açıkladılar. Şimdi el ele verip milleti koalisyon dönemlerine döndürmeye çabalıyorlar. O masanın altından daha kimlerin elini tuttuğunuzu iyi biliyoruz. Yanlış sulardasınız” ifadelerini kullandı.

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