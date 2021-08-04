Hani dertleri sanattı! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir twitlik ömrü var

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Türkiye’deki orman yangınları sırasında sosyal medya trolleri, FETÖ’nün başlattığı ve körüklediği, “#helpturkey” etiketine destek vererek, ülkemizi dünyaya rezil etti.

Bazı ünlülerin de söz konusu etikete destek verdiği görüldü.

Şehrazat, Nilgün Belgün, Nilüfer gibi sanatçılar ise, help turkey rezilliğine destek vermeyeceklerini açıkladı.

Devletini aciz göstermeye çalışmayan sanatçılar, Kemalistler tarafından linç edildi. Şarkı paylaşımı yapan büyük sayfalar, Şehrazat’ın, Nilgün Belgün’ün ve Nilüfer’in şarkılarını paylaşmayacaklarını söyledi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, sanatçılara yönelik linç kampanyası da masaya yatırıldı. Programda gündemdeki konulara dair yorumlarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

“Bu işler bir anlamda turnusol kağıdı görevi görüyor. Nilüfer’e, Şehrazat’a, şu veya bu kişiye bunlar sanatçı olduğu için destek çıkmıyorlarmış. Müjdat Gezenlere, Metin Akpınarlara bunlar sanatçı olduğu için destek çıkmıyorlar. Bunlar iktidar muhalifi olduğu için, ideolojik olarak sahip çıkıyorlar. Nilüfer ne zaman gerçeği görüp de, ‘Ben bu noktada devletime sahip çıkarım’ dediği an, sanat manat hepsi kül oluyor. ‘Bu adamların gözünde biz ideolojik durumumuza bakarız, bizim yanımızda duran kim varsa onu biz sanatçı diye takdim ederiz. Sanatçı bile olsa, devletin yanında duran birisi varsa onu yırtıp atarız’ demiş oluyorlar. Dertlerinin sanat manat olmadığını gösteriyorlar.

Zaten sanatçıyız diye ortada dolaşanlar da, hatırlayın, ‘Sanatçı isyan ruhludur. Sanatkar insan hep eleştirir, itiraz eder. Dört dörtlük olması için her işin. Bizde kötü niyet aramayın. Biz iktidar karşıtıyızdır, bizi AK Parti karşıtı gibi düşünmeyin. İktidarda AK Parti değil CHP de olsa, ona da itiraz ederiz.’ dedikleri zaman biz dedik ki, CHP’li belediye var, niye ona itiraz etmiyorsunuz da hep AK Partili belediyelere itiraz ediyorsunuz? Cevap alamamıştık.

Ekrem İmamoğlu CHP’li bir belediye başkanı. İstanbul’da görev yapıyor. Bir tane sanatçı çıkıp eleştiriyor mu? Hani sanatçı isyan ruhluydu?