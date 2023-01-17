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Ekonomi

Hani aralıkta 28 olacaktı utanmaz adam! Dolarcı Selçuk kafayı yine çıkardı

2022 aralıkta doların 28 TL olacağını söyleyip her zamanki gibi çuvallayan muhalif "ekonomist" Selçuk Geçer, dolar hakkında komik tahminlerine bir yenisini ekledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 15:11:00 -
Hani aralıkta 28 olacaktı utanmaz adam! Dolarcı Selçuk kafayı yine çıkardı

Son olarak, "Dolar 2022’nin aralık ayında 28 lira olacak" diyen ve bir kez daha duvara toslayan solakların ekonomisti Selçuk Geçer, hala piyasada manipülasyon oluşturmaya devam ederek TL’ye karşı doların değer kazanması yönünce haince açıklamalarına devam ediyor. Yaptığı yorumlarla her seferinde çuvallayan sözde ekonomist Selçuk Geçer; son zamanlarda sıkça bahsedilen altın, dolar ve Fed Kararı ile ilgili yorumlarda bulundu.

2023 senesinin Şubat ayı içerisindeki değişimlerin tahminleri yapan Geçer, doları olanların sevineceği, borcu olanların üzüleceğini savundu.

Son olarak Geçer, yıl içinde doların 40 TL’ye kadar yükselebileceğini iddia etti.

Dolarını bozdurmak isteyen kişilerin biraz daha beklemesini öneren Geçer, dolara yaptırım yapmayanların ise üzüleceğini söyledi. Geçer, özellikle 2023 seçimleri sonrasında doların hızlı bir yükselme trendine gireceğini ileri sürdü.

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Yorumlar

Serbest

Necmettin batırelde çuvallamış tı ne yapalım şimdi

Malatyalı

yoksa dolar elinde sistide bozduranadinmi
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