Hangisi gerçek Meral? Darbeciye çelenk gönderen mi, mevlidde başını örten mi?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için okuttuğu mevlidde başını kapatırken aynı gün darbeci Sabih Kanadoğlu'nun cenazesine de çelenk gönderdi.
Yeniakit.com.tr
Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını yaşarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremde hayatını kaybedenler için mevlid okuttu.
İP'li Akşener mevlide başını kapatarak geldi.
Aynı Meral Akşener, aynı gün başörtülülere zulmeden darbecilerden Sabih Kanadoğlu'nun cenaze namazına da çelenk gönderdi.
Kamuoyu hangi Meral Akşener'in gerçek Meral Akşener olduğunu araştırıyor.
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