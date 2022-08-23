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Gündem Hangisi başarılı? Bakan Varank'tan bomba kıyaslama
Gündem

Hangisi başarılı? Bakan Varank'tan bomba kıyaslama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi(CHP) ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin (AK Parti) hazineden aldığı desteklere dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 16:42:00 -
Hangisi başarılı? Bakan Varank'tan bomba kıyaslama

YENİ AKİT  ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi(CHP) ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin (AK Parti) hazineden aldığı desteklere dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi: CHP

Konya Büyükşehir Belediyesi: Ak Parti

3,5 yılda Hazineden aldığı destek

İBB: 70,9 MİLYAR ₺ Konya BB: 5,1 MİLYAR ₺

İstanbul'da otobüs bileti: 2019: 2,60 ₺-2022: 7,67 ₺, Konya'da otobüs bileti: 2019: 2,10 ₺-

2022: 2,50 ₺ Hangisi başarılı?

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