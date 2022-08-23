Hangisi başarılı? Bakan Varank'tan bomba kıyaslama
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi(CHP) ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin (AK Parti) hazineden aldığı desteklere dikkat çekti.
YENİ AKİT ANKARA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi(CHP) ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin (AK Parti) hazineden aldığı desteklere dikkat çekti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi: CHP
Konya Büyükşehir Belediyesi: Ak Parti
3,5 yılda Hazineden aldığı destek
İBB: 70,9 MİLYAR ₺ Konya BB: 5,1 MİLYAR ₺
İstanbul'da otobüs bileti: 2019: 2,60 ₺-2022: 7,67 ₺, Konya'da otobüs bileti: 2019: 2,10 ₺-
2022: 2,50 ₺ Hangisi başarılı?