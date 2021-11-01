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Medya Hangimiz Diyanet'e daha fazla küfür ederiz yarışı! Cumhuriyet gazetesi ile Fatih Altaylı birbirine düştü
Medya

Hangimiz Diyanet'e daha fazla küfür ederiz yarışı! Cumhuriyet gazetesi ile Fatih Altaylı birbirine düştü

Mustafa Kemal'in bizzat kendi imzası ile "hutbelerde adımı zikretmeyin" talimatına orta yerde dururken, Cumhuriyet gazetesi ile Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hangimiz Diyanet'e Mustafa Kemal üzerinden daha fazla küfür ederiz kavgasına tutuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 19:33:00 - 2021-11-01 19:49:14
Hangimiz Diyanet'e daha fazla küfür ederiz yarışı! Cumhuriyet gazetesi ile Fatih Altaylı birbirine düştü

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhuriyet gazetesini çok sert ifadelerle eleştirdi.

Fatih Altaylı, Mustafa Kemal'in bizzat kendi eli ile imzaladığı "Hutbelerde adım alınmasın" talimatına karşın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak çirkin ifadeler kullanmıştı. Cumhuriyet gazetesi Altaylı'nın sözlerini destekleyerek haberleştirdi. Ancak ilgili haberi Twitter hesabından kırparak paylaştı.

Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü

"Bu mudur Cumhuriyet" başlığını atan Fatih Altaylı Cumhuriyet'in attığı başlık için, "Öylesine alçakça, öylesine adice, öylesine şerefsizce bir alıntı ki, kabul etmek ve sessiz kalmak mümkün değil." dedi.

Altaylı yazısını şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Sevgili Aykut Küçükkaya’ya sormak isterim, Aykutcuğum bu yapılan rezilliğe onay veriyor musun? Buna gazetecilik denebilir mi? Bu ayıp değil midir? Başlık yolu ile bir açıklamanın anlamını bambaşka bir yere çevirmek etik midir. Ahlaki midir! İnternet sitenizin yönetimi hala geçmiş dönem kalıntıları ile mu dolu? Okumamamız gereken rezil gazeteler sınıfına Cumhuriyet’i de dahil edelim mi!"

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