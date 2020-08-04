Hangi üniversite kaç başarı sıralaması ile alıyor?

ÖSYM YKS 2020 tercih kılavuzunda yer alan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve özel koşulları sıkı bir şekilde inceliyor. Üniversite tercih robotu, YKS sonuçları sonrasında sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinden birisini tercih etmek isteyen adayın bölüm araştırmalarında önemli bir araç olmakta. ÖSYM Başkanı Aygün’ün yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre tercihler 6 Ağustos’ta başlayacak ve 14 Ağustos’ta sona erecek. Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada bu yılla sınırlı olmak şartıyla baraj puanın TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak değiştirildiğini açıkladı. Peki hangi üniversite kaç puanla, kaç başarı sıralaması ile alıyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi taban puanları başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1078972 taban puanı 234,41172

İstanbul Üniversitesi Adalet (Açıköğretim) başarı sırası 1132449 taban puanı 230,41444

İstanbul Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) 1228240 taban puanı 223,63703

İstanbul Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1430781 taban puanı 209,43750

İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) başarı sırası 1492660 taban puanları 205,31525

İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 815 701949 taban puanı 265,12394

İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1160827 taban puanları 228,35902

İstanbul Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) başarı sırası 1682917 taban puanı 192,20805

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 946434 taban puanı 244,71405

İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı

İstanbul Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 1208799 taban puanı 224,98244

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) başarı sırası taban puanı

İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) başarı sırası 1716601 taban puanı 188,79546

İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) başarı sırası 1731967 taban puanı 186,46381

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) başarı sırası 1748818 taban puanı 179,87976

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanları başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi Adalet başarı sırası 351706 taban puanı 309,68871

İstanbul Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri başarı sırası 607974 taban puanı 274,52737

Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Marmara Üniversitesi Adalet başarı sırası 325446 taban puanı 314,75912

Marmara Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri başarı sırası 651164 taban puanları 270,04802

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Marmara Üniversitesi Anestezi başarı sırası 273121 taban puanı 326,18263

Marmara Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi başarı sırası 500590 taban puanı 286,99438

Marmara Üniversitesi İlk ve Acil Yardım başarı sırası 217384 taban puanı 341,27409

Marmara Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri başarı sırası 480378 taban puanı 289,62805

Marmara Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri başarı sırası 375703 taban puanı 305,43406

Marmara Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri başarı sırası 431205 taban puanı 296,54479

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanı başarı sıralamaları

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık başarı sırası 597221 taban puanı 275,67366

Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı başarı sırası 845145 taban puanı 252,70232

Marmara Üniversitesi Dış Ticaret başarı sırası 559625 taban puanı 279,85838

Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları başarı sırası 705218 taban puanı 264,81661

Marmara Üniversitesi Pazarlama başarı sırası 795587 taban puanı 256,77833

Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği başarı sırası 445736 taban puanı 294,42803

Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği başarı sırası 636828 taban puanı 271,50650

Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri başarı sırası 708065 taban puanı 264,54101

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler başarı sırası 814305 taban puanı 255,20520

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) başarı sırası 713446 taban puanı 264,03744

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 212157 taban puanı 342,87212

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İÖ) başarı sırası 284638 taban puanı 323,49253

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 313646 taban puanı 317,16804

Marmara Üniversitesi Elektrik başarı sırası 403758 taban puanı 300,76704

Marmara Üniversitesi Elektrik (İÖ) başarı sırası 565299 taban puanı 279,20219

Marmara Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi başarı sırası 532559 taban puanı 283,03799

Marmara Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) başarı sırası 678008 taban puanı267,40899

Marmara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi başarı sırası 459208 taban puanı 292,51302

Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi başarı sırası 794616 taban puanı 256,86144

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa taban puanları başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı başarı sırası 945369 taban puanı 244,79357

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mobilya ve Dekorasyon başarı sırası 881147 taban puanı 249,81516

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi başarı sırası 1172315 taban puanı 227,54202

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı başarı sırası 386147 taban puanı 303,64498

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Protez Teknolojisi başarı sırası 525540 taban puanı 283,89856

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nükleer Tıp Teknikleri başarı sırası 561157 taban puanı 279,68110

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Radyoterapi başarı sırası 469477 taban puanı 291,09562

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik başarı sırası 591975 taban puanı 276,24610

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 379122 - 304,83471

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 420762- 298,11962

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık 701399 - 265,17524

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dış Ticaret 644107 - 270,75648

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İşletme Yönetimi 729091 - 262,58648

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 726339 - 262,84278

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Pazarlama 846926 - 252,56017

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 1057837 - 236,01867

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Programcılığı 300926 - 319,86964

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 370370 - 306,36055

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 664398 - 268,73306

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 818870 - 254,83256

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Deri Teknolojisi 1193046 - 226,08216

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektrik 512184 - 285,55646

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektronik Haberleşme Teknolojisi 691854 - 266,09087

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektronik Teknolojisi 614461 - 273,82792

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Grafik Tasarımı 445196 - 294,50743

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 1020267 -238,94232

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 629492- 272,26176

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Makine 491572 - 288,15893

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Otomotiv Teknolojisi 649401 - 270,22708

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma 880819 - 249,84014

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Radyo ve Televizyon Teknolojisi 771104 - 258,85487

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 448313 - 294,05868

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 614799 - 273,79611

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Su Altı Teknolojisi 724643 - 262,99833

ÖSYM 2020 üniversite tercih kılavuzu başarı sıralamaları taban puanları ve kontenjanları için tıklayınız