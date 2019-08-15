Hangi ülkelere vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler nereler? Vizesiz ülkeler! Vizesiz seyahat edilen ülkeler en güncel liste

Latin Amerika’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Arjantin, Türk vatandaşlarına vize uygulamıyor. Tam 90 gün boyunca Arjantin’de vizesiz dolaşabilirsiniz.

Güney Kore’de 90 gün boyunca vize istemiyor.

Hon Kong’a giderseniz de 9 gün boyunca vizeye ihtiyaç duymazsınız.

Japonya’da da 90 gün boyunca vize problemi yaşamazsınız.

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla baş döndürücü bir ülke olan Belarus, Türkiye’ye vize uygulamıyor.

Ecdad yadigarı Bosna Hersek’te tam 180 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Gürcistan’da 1 yıl boyunca vizesiz dolaşabilirsiniz. Hatta pasaportta istemiyor. Nüfus cüzdanınız yeterli olacaktır.

Bir başka Latin Amerika ülkesi Brezilya’da da vizesiz dolaşma hakkına sahibiz. Süresi ise 90 gün.

Harika koyları ve sahilleriyle baş döndürücü bir güzelliğe sahip olan Dominik Cumhuriyeti de 30 günlük seyahatlerde vize istemiyor.

Irak’ta da kapıda vize uygulaması var ve 10 gün boyunca vizesiz dolaşabilirsiniz.

İran’da 90 gün boyunca vize istemeyen ülkeler arasında.

Gizemler şehri Endonezya’da da vizesiz dolaşabiliyoruz. Vize süresi 30 gün. Gerektiğinde ise Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.

Ermenistan’da kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabiliyor. Ermenistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 10 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Mail ile gönderilen vize kağıdına girişte kaşe basılıyor. Yalnız aman dikkat pasaportunuzda Ermenistan'a giriş-çıkış damgası varsa Azerbeycan'a gidemiyorsunuz.

Katar’da ise kapıda vize uygulamasıyla beş dakika da işleminizi halledebilirsiniz.

Kazakistan’da 30 gün boyunca vizesiz dolaşabilirsiniz.

Kırgızistan’da 3 gün vizesiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz.

Meksika’da online vize uygulamasıyla 180 gün boyunca rahat şekilde dolanabilirsiniz.

Moğolistan’da 30 Moldova’da 90 gün vizesiz dolaşma hakkına sahibiz.

Monaco’da 90 gün boyunca vizesiz ziyaretçi kabul ediyor.

Özbekistan’da 30, Pakistan’da ise 90 gün vize uygulamıyor.

Fas, Fiji Fil Dişi Sahili, Filipinler, Filistin, Guetemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kamboçya, Karadağ, Kolombiya, Kosova, Komor Adaları, Kosta Rika, Kuveyt. Lübnan, Madagaskar, Kuzey Makedonya, Maldivler, Malezya, Meksika, Mauritius, Mozambik, Burma, Nepal, Nikaragua, Panama, Peru, Paraguay, Ruanda da vize uygulamayan ülkeler arasında.

Azerbaycan’a ise 1 Eylül 2019 itibariyle vizesiz bir şekilde seyahat edebileceğiz.