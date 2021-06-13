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Korona Virüs Hangi ülkelerde maske takmak serbest?
Korona Virüs

Hangi ülkelerde maske takmak serbest?

Koronavirüs salgını sebebiyle takması zorunla hale getirilen maskeler, aşılamanın hızlanmasıyla birlikte Türkiye’de de konuşulmaya başlandı. Bazı ülkelerde kimileri açık havada maskeler çıkarken, kimisi de kapalı mekanlarda belli şartlarla maskesiz dolaşılabiliyor. Peki, hangi ülkelerde maske takmak serbest?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 15:09:00 -
Hangi ülkelerde maske takmak serbest?

Dünya genelinde birçok ülke pandeminin zararlarını en aza indirmek için yasaklar ve kısıtlamalar getirirlirken maske, mesafe ve temizlik şartı vazgeçilmez oldu. Salgının başlamasının üzerinden 1 yıl kadar geçtikten sonra ise koronavirüsün aşısı bulundu. Böylece salgınla mücadelede en önemli silahların başına aşı eklendi. Dünya genelinde aşı uygulamasının hızlanmasıyla kısıtlamalar gevşetildi. Birçok ülkede artık açık alanda maske kısıtlaması kaldırıldı. Peki, açık alanda maske zorunluğunun olmadığı ülkeler hangileri? İşte merak edilen haberin detayları…

Hangi ülkelerde maske takmak serbest?

ABD : Koronavirüs salgınındaki vakalar azalıp aşılama yükselse de ABD’de hala salgınla mücadele devam ediyor. Ancak aşıları tam olan kişiler için maske zorunluluğu birçok eyalette kaldırıldı. Her iki dozu yaptıran Amerikalıların artık açık havada maske takma zorunluluğu yok. Spor gibi kalabalık etkinlerde ise maskeyi halen takmak gerekiyor.

Avustralya : Havaalanları ve uçaklar dışında, halka açık ortamlarda maske takma zorunluluğu yok. Sydney ve Perth gibi şehirlerde, yerel vakaların yükselmesiyle istisnalar yaşandı.

Yeni Zelanda : Yeni Zelanda’da halk yasal olarak toplu taşımalarda maske takmakla yükümlü. Taksi şoförleri de maske takmak zorunda ancak yolcuları için maske zorunluluğu yok. Ülkede maske takmakla ilgili herhangi bir zorunluluk yok.

Almanya : Almanya ocak ayında kurallarını sıkılaştırdı. Mağaza, kuaför ve ofislerde maskeleri zorunlu tuttu. Ancak vaka sayılarının azalmasıyla maske takma zorunluluğu açık alanlarda kaldırıldı, ülkede sadece kapalı alanların girişlerinde maske kontrolü yapılıyor.

Belçika : Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, COVID-19 salgınında görülen iyileşme ve artan aşılamayla birlikte kamusal açık alanlarda 9 Haziran itibarıyla maske takma zorunluluğu olmadığını açıkladı.

İsveç : İsveç'te salgın sırasında okullar, anaokulları, çocuk yuvaları, restoranlar, kafeteryalar, kuaförler, toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulandı. Birçok avrupa ülkeleri, toplu taşıma araçlarında maske takılmasını zorunlu kılarken, İsveç bunu tercih etmedi. Ülkede maske takılması zorunlu değil.

 

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