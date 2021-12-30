Hangi takımlar Kupa’da tur atladı? Türkiye Kupası son 16 turuna kalan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçları tamamlandı. Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan turun ardından son 16'ya kalan ekipler belli oldu. Peki, Türkiye Kupası'nda kimler tur atladı?
Türkiye Kupası 5.turu tek maç elemi usulüyle oynanan müsabakalarla tamamlandı. Futbolseverler ise bir üst tura çıkan takımları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası hangi takımlar tur atladı?
Hangi takımlar Kupa’da tur atladı? Türkiye Kupası son 16 turuna kalan takımlar
Türkiye Kupası 5.tur maçları tamamlandı. Son 16 turu maçları ise 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. İşte, son 16'ya kalan takımlar:
Kasımpaşa
Hatayspor
Antalyaspor
Trabzonspor
Denizlispor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
Adana Demirspor
Göztepe
Fenerbahçe
Bandırmaspor
Kayserispor
Konyaspor
Sivasspor
Gaziantep FK
Beşiktaş