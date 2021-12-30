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Spor Hangi takımlar Kupa’da tur atladı? Türkiye Kupası son 16 turuna kalan takımlar
Spor

Hangi takımlar Kupa’da tur atladı? Türkiye Kupası son 16 turuna kalan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçları tamamlandı. Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan turun ardından son 16'ya kalan ekipler belli oldu. Peki, Türkiye Kupası'nda kimler tur atladı?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 23:14:00 -
Hangi takımlar Kupa’da tur atladı? Türkiye Kupası son 16 turuna kalan takımlar

Türkiye Kupası 5.turu tek maç elemi usulüyle oynanan müsabakalarla tamamlandı. Futbolseverler ise bir üst tura çıkan takımları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası hangi takımlar tur atladı?

Hangi takımlar Kupa’da tur atladı? Türkiye Kupası son 16 turuna kalan takımlar

Türkiye Kupası 5.tur maçları tamamlandı. Son 16 turu maçları ise 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. İşte, son 16'ya kalan takımlar:

Kasımpaşa

Hatayspor

Antalyaspor

Trabzonspor

Denizlispor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

Adana Demirspor

Göztepe

Fenerbahçe

Bandırmaspor

Kayserispor

Konyaspor

Sivasspor

Gaziantep FK

Beşiktaş

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