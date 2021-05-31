Koronavirüs salgının sebebiyle milyonlarca öğrenci uzun süredir okullarından ayrı durumda. Tam kapanmanın hemen ardından anaokulları, 8. Ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime dönmüştü. 1 Haziran itibariyle kaçıncı sınıfların okula gideceği merak konusu. Yüz yüze eğitime kaçıncı sınıflar başlıyor?

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Ziya Selçuk, “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” dedi.