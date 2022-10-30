Hangi renk TOGG alacaklar? Emine Erdoğan'dan merak edilen soruya cevap

Yerli araç Togg'un fabrikasının açılış töreni dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. İlk aracın sahibi olacak olan Erdoğan, sipariş talebini kürsüden yinelerken renk konusunda açıklık getirdi.

Erdoğan, renk için eşi Emine Erdoğan'ı işaret edip "Maşallah, her biri ayrı güzel. Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanımla istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" dedi.

"Gönlümüz Anadolu kırmızısından yana"

Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından Togg için paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, araçlardan kırmızı olanı beğendiklerini belirterek ''Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel; ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun'' açıklamasında bulundu.

Ne zaman satışa çıkacak?

Öte yandan dün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollara çıkacak olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Ön satışlar ise şubat ayında verilecek.

Fiyat ne zaman açıklanacak?

Togg'un fiyatının piyasa şartlarına göre 5 babayiğitle birlikte karar verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" dedi.