‘Hangi maça fotoğrafı ile çıkıldı?’ Avukat Yaşar Baş’tan köşeye sıkıştıran sorular

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı Suudi Arabistan’da büyük kargaşaya sebebiyet verdi. Kulüplerin önceden bildirmedikleri formalarla maça çıkmalarına müsaade edilmeyince, Suudiler maça müsaade etmedi.

Türk takımlarının da maçı siyasi şova dönüştürüp Mustafa Kemal formaları ve pankartlarında ısrarcı olması, maçın iptal edilmesine sebep verdi.

Yaşananların ardından Avukat Yaşar Baş dikkat çeken bir paylaşım yaptı. X hesabı üzerinden Baş şunları yazdı:

Bu zamana kadar Avrupa’da herhangi bir takımımız, herhangi bir maçta, Atatürk’ün sözü yazılı pankart veya Atatürk fotoğrafı ile çıktı mı?… Galatasaray veya Fenerbahçe, 1 ay sonraki Avrupa maçlarına Atatürk’ün sözü yazılı pankart ve Atatürk resmi bulunan forma ile çıkacak mı?..



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