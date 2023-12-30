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Gündem ‘Hangi maça fotoğrafı ile çıkıldı?’ Avukat Yaşar Baş’tan köşeye sıkıştıran sorular
Gündem

‘Hangi maça fotoğrafı ile çıkıldı?’ Avukat Yaşar Baş’tan köşeye sıkıştıran sorular

Yeniakit Publisher
2023-12-30 11:34:00 -
‘Hangi maça fotoğrafı ile çıkıldı?’ Avukat Yaşar Baş’tan köşeye sıkıştıran sorular

Avukat Yaşar Baş, Suudi Arabistan'da ortalığı karıştıran Mustafa Kemal formalarıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı Suudi Arabistan’da büyük kargaşaya sebebiyet verdi. Kulüplerin önceden bildirmedikleri formalarla maça çıkmalarına müsaade edilmeyince, Suudiler maça müsaade etmedi.

Türk takımlarının da maçı siyasi şova dönüştürüp Mustafa Kemal formaları ve pankartlarında ısrarcı olması, maçın iptal edilmesine sebep verdi.

Yaşananların ardından Avukat Yaşar Baş dikkat çeken bir paylaşım yaptı. X hesabı üzerinden Baş şunları yazdı:

Bu zamana kadar Avrupa’da herhangi bir takımımız, herhangi bir maçta, Atatürk’ün sözü yazılı pankart veya Atatürk fotoğrafı ile çıktı mı?… Galatasaray veya Fenerbahçe, 1 ay sonraki Avrupa maçlarına Atatürk’ün sözü yazılı pankart ve Atatürk resmi bulunan forma ile çıkacak mı?..


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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bu olay AK partiye Reise atılmış bir kazıktır ve derhal hesap sorulmalı Avukat bey doğru söylüyör hiç bir maça böyle çıkılmaz velevki çıkacaksın bunu önceden mutabakat zaptına işleyeceksin bunu çocuk dahi bilirde bu aymazlar bilmezmi.

Vecihi Silan

Atatürk bu ülkenin çimentosudur..
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