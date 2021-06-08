Pek çok veli ve öğrencinin merak ettiği merak ettiği sorulardan biri: LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? LGS sınavına girmeyen öğrenciler sınavsız bir şekilde nasıl liseye girileceğini merak ediyor. LGS sınavına gerek kalmadan ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak liselere kayut işlemi yapılabilmekte. Peki, sınavsız liselere giriş nasıl yapılır?

Hangi liselere sınavsız girilecek?

Resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından otomatik olarak yapıldı. Ancak, öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor. 2018’den bu yana liseye geçişte sınavlı ve sınavsız iki yol uygulanıyor. Biri LGS ile yerleştirme diğeri de sınavsız yani okul puanıyla adresilerine en yakın okula kayıt şeklinde yapılıyor.



LGS sınav puanıyla öğrenci her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı veriliyor. Geçen yıl MEB tercih hakkını 10'a çıkarmıştı.



Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabiliyor. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabiliyor. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Yani LGS'ye girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, nakil ve geçişlerin nasıl yapılacağı belirlenmişti. Bu yönetmeliğe göre, LGS'ye katılı bu yıl istediği okula yerleşemeyen ve sınavsız okula giren öğrenci bir yıl sonra sınavla öğrenci alan okula gidebiliyor. Yönetmeliğe göre sınavsız öğrenci alan okullardan sınavla öğrenci alan okullara boş kontenjan varsa merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar geçiş oluyor. Öğrencilerin bu yüzden sınava girmeleri önemli. Bu geçişlerde taban puan şartı yok. Ama geçiş yapabilmek için öğrencinin sınav puanının olması gerekiyor.



Yönetmelikte, "Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ikamet adreslerine uygun kontenjanı bulunan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine varsa merkezi yerleştirme puanları da dikkate alınarak kayıtları yapılır." şeklinde belirtiliyor.



Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması halinde puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Yerleştirme sonrasında okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan ediliyor. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için yerleştirmeye esas puanı; diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli kabul edilir.

Sınavsız lise yerleştirmesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

MEB adrese dayalı okullar listesi için tıklayın