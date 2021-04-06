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Ekonomi Hangi kuruma ne kadar kamu alımı yapılacak? Kamu personel alımları ne zaman?
Ekonomi

Hangi kuruma ne kadar kamu alımı yapılacak? Kamu personel alımları ne zaman?

Güncel kamu personel alımı ilanları | Kamuda çalışmak isteyenler sık sık güncel iş ilanlarını araştırıyor. 2021 yılında kamuya 100 bin personel alımı yapılacağı biliniyor. Pek çok ilan ise yayınlanmış durumda. Peki, hangi kurumlar personel alıyor. Kamu personel alımı ilanları

Yeniakit Publisher
2021-04-06 19:08:00 -
Hangi kuruma ne kadar kamu alımı yapılacak? Kamu personel alımları ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler bu sebeple sık sık güncel ilanları araştırıyor. 2021 yılında 100 bini aşkın personelin kamuda istihdam edilmesi bekleniyor. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak.

Hangi kuruma ne kadar kamu alımı yapılacak? Kamu personel alımları ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve pek çok belediye personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu personel alımlarını İŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığı web sitelerinden takip edebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 77 personel alımı yapacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı 130 sürekli işi alımı yapacak.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARININ DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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