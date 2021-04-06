Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler bu sebeple sık sık güncel ilanları araştırıyor. 2021 yılında 100 bini aşkın personelin kamuda istihdam edilmesi bekleniyor. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak.

Hangi kuruma ne kadar kamu alımı yapılacak? Kamu personel alımları ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve pek çok belediye personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu personel alımlarını İŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığı web sitelerinden takip edebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 77 personel alımı yapacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı 130 sürekli işi alımı yapacak.

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