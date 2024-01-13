Hangi istihbaratın elemanı olduğunu söyledi! Mine'den Aslı hakkında bomba iddia

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Cumhuriyet Gazetesi’nin yazarları birbirine girdi.

Aslı Aydıntaşbaş “Kadınlar solcu sever” başlıklı bir yazı kaleme almış ve "Biliyor musunuz kadınlar aslında sadece solcu erkeklere âşık olur" safsatasında bulunmuştu.

Aydıntaşbaş'a ilk tokat kendi gibi solcu yazar Mine Kırıkkanat'tan geldi.

Kırıkkanat, “Hatta gece yarısı meyhaneye telefon edip eve solcu erkek gazeteci çağırdıkları bile olur (tanığım).” dedi.

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Solcuların kavgasında bomba iddia: CİA ajanı

Sosyal medya hesabından Aslı Aydıntaşbaş'ı paylaşımını alıntılayan Mine Kırıkkanat şu ifadeleri kullandı:

“CİA’sal gazeteci kadınlar böyledir, doğrudur. Çoğu bodur ve gösterişsiz nemfomandırlar. Zaten bu yüzden CİA’ya ilhak edilmişlerdir. Hatta gece yarısı meyhaneye telefon edip eve solcu erkek gazeteci çağırdıkları bile olur (tanığım).”