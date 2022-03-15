Hangi illerde okullar tatil? Okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Bugün kar tatili olan iller merak ediliyor. Yurdun dört bir yanında yoğun kar yağışı haberleri geliyor. Kar yağışının olduğu illerde okullar illerin valilikleri tarafından tatil ediliyor. 15 Mart 2022 Salı günü okul tatili olan iller de açıklandı.

Samsun'da okullar tatil mi?

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçede okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Açıklanan okullarda uzaktan eğitimin ise devam edeceği belirtildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Havza, Ladik, Kavak, 19 Mayıs, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verilen okullar da yer aldı. Yüz yüze eğitime ara verilen okullarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

Rize’de okullar tatil mi?

Rize merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Rize’de cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 15 Mart 2022 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Giresun’da okular tatil ?

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 13 ilçedeki okullarda yarın için eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Enver Ünlü başkanlığında, valilik makamında toplanarak Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç Giresun genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi. İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelinde 15 Mart 2022 Salı günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ağrı’da okullar tatil mi?

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Batman’da okullar tatil mi?

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Muş’ta okullar tatil mi?

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklama ile il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Iğdır’da okullar tatil mi?

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köylerdeki okullarda ve taşımalı eğitime 15 Mart Salı günü ara verildiği bildirildi.

Bingöl’de okullar tatil mi?

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.