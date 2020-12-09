Hangi illerde korona vaka sayıları yüksek? Son dakika Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamasına göre; koronavirüs vakalarında bazı illerde artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin "Test kapasitemizi artırdık. Toplam test sayısı 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayısı 1,5 milyonu aştı. Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında" dedi.

Hangi illerde korona vaka sayıları yükseldi?

Bakan Koca yaptığı açıklamada: "Filyasyon ekiplerimizi artırıyor, personel ve araç yönünden destekliyoruz. Gerekli ek tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Hatay, Adana, Mersin, Ordu'da artış; İstanbul, Ankara, Gaziantep gibi illerde düşüş var. Daha sıkı tedbirler kaçınılmaz oldu."

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır.

Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız gittikçe artan bir yükü göğüslemenin çabası içinde.

Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.

Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek, bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır.

Etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz.

Aşılara ilişkin açıklama

(İnaktif aşı) Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir.

Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak.

Yeni ve daha ucuz bir teknoloji olan ve insanda ilk defa denenen mRNA aşısı için görüşmelerimiz devam ediyor.

Atılacak somut adımları, kullanacağımız aşıların kısa ve uzun dönem güvenilirliği ve etkisi belirleyecektir.

Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz verilecek, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacak.

Siyasi mülahaza ya da her ne olursa olsun başka saiklerle salgının yönetimini tehlikeye atmaya hiçbirimizin hakkı yoktur.